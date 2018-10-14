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Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг

Чего боялся перед смертью Стивен Хокинг

© AP Photo. Matt Dunham
Новости
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Перед смертью Хокинг написал работу "Короткие ответы на серьезные вопросы", которая будет опубликована 16 октября.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Американский физик-теоретик, популяризатор науки Стивен Хокинг опасался появления "суперлюдей" с измененной ДНК, сообщает РИА Новости.

Британский физик-теоретик и писатель Стивен Хокинг
© AFP 2018 / DESIREE MARTIN
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Ученый выразил беспокойство, что в будущем люди смогут за деньги вносить изменения в ДНК, чтобы улучшать различные качества организма, а обычные люди начнут формировать особую, низшую касту или вовсе вымрут.

"Возможно, против генной инженерии на людях примут определенные законы, но некоторые не смогут побороть искушение, чтобы улучшить человеческие качества, например память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни", — цитирует газета The Sunday Times выдержки из книги.

Хокинг — популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась десятимиллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Он умер 14 марта на 77-м году жизни.

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