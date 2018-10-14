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Немецкая машина скорой помощи в Германии

Самолет въехал в толпу в Германии

CC0 / Pixabay
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Инцидент произошел около четырех часов дня по местному времени, на место аварии выехали экстренные службы.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Частный легкомоторный самолет въехал в толпу людей в германской федеральной земле Гессен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Focus Online.

В результате погибло три человека, не менее восьми пострадали, как сообщает полиции, среди погибших есть ребенок. Пилот самолета не пострадал.

Самолет неудачно зашел на посадку, из-за чего пилоту пришлось отправиться на второй круг.

Не сумев набрать необходимую высоту, самолет сломал барьер на аэродроме и задел крылом стоящую рядом толпу.



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