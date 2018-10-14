Самолет въехал в толпу в Германии

Инцидент произошел около четырех часов дня по местному времени, на место аварии выехали экстренные службы.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Частный легкомоторный самолет въехал в толпу людей в германской федеральной земле Гессен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Focus Online.

В результате погибло три человека, не менее восьми пострадали, как сообщает полиции, среди погибших есть ребенок. Пилот самолета не пострадал.

Самолет неудачно зашел на посадку, из-за чего пилоту пришлось отправиться на второй круг.

Не сумев набрать необходимую высоту, самолет сломал барьер на аэродроме и задел крылом стоящую рядом толпу.

SON DAKİKA | Almanya'da uçak kazası: Can kayıpları var

Almanya'da Cessna tipi bir uçak Hesse eyaletinde, Fulda kasabası yakınlarında kalabalık bir gurubun üstüne düştü. Kazada, ilk belirlemelere göre, en az 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. pic.twitter.com/LKhrioUmyH — Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) 14 октября 2018 г.

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