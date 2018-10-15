Новые налоги ожидают туристов в некоторых странах в 2019 году

В каких странах введут в 2019 году налоги для туристов, читайте в обзоре РИА Новости.

Япония © AP Photo. Kamran Jebreili Mastercard составил рейтинг самых дорогих для туристов городов

С 7 января 2019 года и для туристов, и для жителей Японии будет веден новый налог на выезд — 1000 иен (около 8,9 доллара США или около 600 рублей). Отдельный платеж делать не придется — Sayonara tax будет автоматически включен в стоимость билетов.

Как уточняют в Японской национальной туристической организации, новация не коснется детей до двух лет и транзитных пассажиров, проводящих в Японии менее суток.

Дополнительные средства планируется потратить на улучшение туристической инфраструктуры в аэропортах, увеличение числа многоязычных гидов и бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте.

Хорватия

Хорватия увеличивает ежедневный туристический налог на 25 процентов в пиковый сезон. Это коснется всех средств размещения, кроме кемпингов, для которых размер отчислений не изменится.

Страна в последние годы пытается регулировать турпоток.

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Налог возрастет примерно на восемь-десять кун, то есть примерно на 30 центов США, или 20 рублей. Министр туризма Хорватии Гари Каппелли сказал, что даже после увеличения этот сбор по-прежнему остается одним из самых низких.

Новая Зеландия

На границе туристам, желающим попасть в Новую Зеландию придется заплатить налог в 35 долларов США (более 2300 рублей).

От него будут освобождены лишь жители Австралии и островов Тихого океана, то есть платить придется лишь путешественникам из дальних стран. Сейчас законопроект обсуждают депутаты парламента, ожидается, что он будет принят к середине 2019 года. Полученные средства пойдут на развитие туризма и экологические программы.

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Португалия

Также с 2019 года на португальском курорте Алгарве в высокий сезон — с марта по октябрь — с каждого туриста за сутки проживания будут взимать по 1,5 евро.

Налог не придется платить путешественникам, которые проживают в отелях и хостелах более семи ночей, а также детям до 12 лет. Ставка налога будет одинакова для всех объектов размещения. Средства будут направляться на поддержание туристической инфраструктуры.

Абхазия

В Абхазии с 2006 года действует закон о курортном сборе, он составляет 30 рублей с туриста на все время пребывания в республике, если он приехал более чем на трое суток. Сбор направлен на развитие туристической инфраструктуры в городах и районах Абхазии. От курортного сбора освобождены дети до 14 лет и инвалиды первой и второй групп.