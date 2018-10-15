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Повышение цен на бензин

Россиян предупредили об угрозе резкого роста цен на топливо

© Sputnik / Евгений Одиноков
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С января 2019 года акциз на бензин пятого класса увеличится с 8,213 тысячи рублей до 12,314 тысячи рублей за тонну.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Счетная палата России сделала заключение, что планируемое в следующем году увеличение акциза на бензин может вновь привести к резкому росту цен на топливо, сообщает РИА Новости.

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В этом году для сдерживания цен на топливо правительство России с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на три тысячи рублей, на дизельное топливо — на две тысячи рублей.

"Резкий рост акциза в 2019 году связан с возвратом к ранее оговоренному уровню, который планировалось достигнуть в 2018 году. По оценке правительства, в начале 2019 года не произойдет скачка цен на бензин в связи с действием новых правил… в рамках завершения налогового маневра. Однако, по мнению Счетной палаты, увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер", — подчеркнули в ведомстве.

С середины апреля бензин в рознице в среднем по России стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. В этой ситуации кабмин снизил акцизы и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

С 1 января 2019 года стартует завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрена демпфирующая компонента в обратном акцизе на нефть для переработки. Кроме того, правительство получит право дается вводить пошлины на бензин до 60% от пошлины на нефть при колебаниях ее цены на мировых рынках более чем на 15%.

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