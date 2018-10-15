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Кремль. Купола Верхоспасского собора при Теремном дворце.

Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

© Sputnik / Александр Поляков
Новости
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20110

Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник впервые прошло в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

"На сегодняшнем заседании Священного Синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решение не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата", — заявил митрополит Иларион журналистам после заседания Священного Синода Русской православной церкви в понедельник в Минске.

При этом митрополит выразил надежду, что Константинополь изменит отношение к выдаче автокефалии Украинской церкви.

Внеочередное заседание Священного Синода РПЦ
Пресс-служба Патриархии РПЦ
Внеочередное заседание Священного Синода РПЦ

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковь"». Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.



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