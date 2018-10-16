12:11 16 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.75
  • EUR76.05
Поиск
Экипаж корабля Союз МС-02 вернулся на Землю

Астронавт Келли: "Союз" был и остается очень надежным кораблем

Роскосмос
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что старт очередной экспедиции на Международную космическую станцию предварительно запланирован на 5-7 декабря.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. Американский астронавт Скотт Келли не сомневается в надежности российских пилотируемых кораблей "Союз", хотя вопросы неминуемы, передает РИА Новости.

"Каждый раз во время существенной неполадки люди будут сомневаться в надежности космического корабля. "Союз" на протяжении своей работы был очень надежным", — сказал астронавт.

Скотт Келли совершил первый полет в космос в 1999 году, астронавт дважды в 2010 и 2015 году летал на МКС на российских "Союзах". Келли является первым американцем, прожившим на орбите год.

Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз ТМА-07М
© Sputnik / Дмитрий Ловецкий/ POOL AP
Астронавт: экипаж МКС останется на орбите "неопределенно долгое время"

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Теги:
авария, Союз, США, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тоннель метрополитена
    Жизнь под землей

    Почему история рижского метрополитена началась в семидесятых годах прошлого века, а заканчивается буквально на глазах?

  • Ремигиюс Шимашюс
    Не прощаюсь!

    Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что собирается баллотироваться на второй срок на пост главы города.

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Турецкий визит

    Перекрытые дороги и запрет на пользование личным автотранспортом: как готовятся к визиту турецкого лидера Кишинев и Комрат?

  • Дождь в Душанбе, архивное фото
    Зима близко

    В Таджикистане ожидается резкое похолодание: по прогнозам метеорологов в большинстве регионов ожидается дождь со снегом.

  • Проект АЭС в Узбекистане
    Мирный атом

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.

  • Флаги Эстонии на Тоомпеа
    Деньги любят счет

    Министерство юстиции Эстонии подсчитало ущерб, якобы нанесенный республике "советской оккупацией".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта
Апацха, амачар и бык на вертеле: праздник урожая на Лыхнаште
Семейство косолапых на прогулке
Лишился камеры, но сохранил жизнь: на канадского охотника напала медведица
Сколько стоит свадьба в Абхазии
Сколько стоит свадьба в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia