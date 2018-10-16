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Дефицит бюджета США достиг максимума с 2012 года

CC BY 2.0 / Jason Ippolito / US Capital
Новости
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Ранее минфин США подчеркивал, что с начала президентства Трампа в США создано четыре миллиона рабочих мест, а реальные зарплаты граждан выросли на 1,4 процента.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Дефицит бюджета США в 2018 финансовом году вырос на 17 процентов и достиг отметки 779 миллиардов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на совместный отчет министра финансов США Стивена Мнучина и руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.

Таким образом, дефицит бюджета по отношению к ВВП США вырос до 3,9 процента и достиг рекордного показателя с 2012 года.

Президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Алексей Никольский
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В отчете подчеркивается успех экономической политики текущей американской администрации для простых жителей страны, особенно это касается снижения уровня безработицы и увеличения реальных доходов населения.

Тем не менее согласно отчету общие расходы США выросли на 3,2 процента или на 127 миллиардов, в то время как доходы выросли лишь на 14 миллиардов, или на 1,4 процента. В частности, больше всего было потрачено на оборону, на которую потребовалось 664,7 миллиарда долларов.

В докладе также отмечается, что дефицит бюджета продолжит расти в будущем и в 2019 году вырастет до 981 миллиарда долларов или около 4,6 процента от ВВП США.

Ранее сообщалось, что за этот же финансовый год госдолг США вырос более чем на 1,2 триллиона долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 триллиона долларов.

Теги:
бюджет, дефицит, США


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