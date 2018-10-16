Мужчина пропал в горах Кавказского заповедника

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. В субботу 13 октября мужчина направился в сторону вершины горы Цахвоа, чтобы найти путь обхода ледника, но до сих пор о его судьбе ничего не известно, сообщает портал Кубанские новости. © Sputnik МЧС Республики Абхазия Не на прогулку: как абхазские спасатели готовились к учениям на Рице

По предварительным данным, двое мужчин вышли на маршрут порознь. 13 октября один из них принял решение двигаться в сторону вершины горы Цахвоа, чтобы найти путь обхода ледника, но обратно в лагерь не спустился.

Только через сутки его знакомый вызвал спасателей, но для этого ему пришлось добираться до кордона егерей, и только вчера, 15 октября, информация поступила в экстренные службы.

В поисках мужчины был задействован вертолет МЧС России. На данный момент поиск продолжается, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.