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Вид на горы Главного Кавказского хребта с обзорной площадки на вершине горы Роза Пик на горном курорте Роза хутор в Красной поляне.

Мужчина пропал в горах Кавказского заповедника

© Sputnik / Владимир Астапкович
Новости
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К месту предполагаемого нахождения мужчины выдвинулись спасатели Краснополянского подразделения "Кубань-СПАС" и Южного поисково-спасательного отряда.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. В субботу 13 октября мужчина направился в сторону вершины горы Цахвоа, чтобы найти путь обхода ледника, но до сих пор о его судьбе ничего не известно, сообщает портал Кубанские новости.

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© Sputnik МЧС Республики Абхазия
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По предварительным данным, двое мужчин вышли на маршрут порознь. 13 октября один из них принял решение двигаться в сторону вершины горы Цахвоа, чтобы найти путь обхода ледника, но обратно в лагерь не спустился.

Только через сутки его знакомый вызвал спасателей, но для этого ему пришлось добираться до кордона егерей, и только вчера, 15 октября, информация поступила в экстренные службы.

В поисках мужчины был задействован вертолет МЧС России. На данный момент поиск продолжается, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Теги:
поиски, горы, МЧС России, Сочи, Россия


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