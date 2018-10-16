Посольство Эквадора в Лондоне ввело новые правила поведения для Ассанжа

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. Эквадорские власти выпустили для основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве Эквадора в Лондоне, специальные правила поведения, передает РИА Новости.

Текст правил поведения и общения Ассанжа, нормы которого вступят в силу с 13 октября, публикует портал Codigo Vidrio.

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Теперь любой посетитель, который намерен встретиться с Ассанжем, должен подать отдельный запрос на имя посольства по электронной почте. Посольство оставляет за собой право отказать в визите, причем за один раз к Ассанжу могут приходить не более трех человек. Выходить в интернет Ассанж имеет право только через сеть Wi-Fi посольства со своего компьютера или иного электронного устройства, а также совершать таким образом звонки. Все дополнительные расходы на связь в случае их возникновения Ассанж берет на себя. В исключительных случаях и после получения отдельного разрешения ему будет дозволено пользоваться компьютерами и телефонами дипмиссии.

Отдельным пунктом подчеркнута невозможность во время пребывания в посольстве делать заявления, которые могут быть расценены как вмешательство в дела других государств. В противном случае решение о предоставлении убежища может быть отозвано, отмечается в документе. В части медицинского обеспечения посольство настаивает на осмотре Ассанжа врачами каждые три месяца и за его собственный счет.

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Особый пункт посвящен соблюдению Ассанжем и его гостями правил гигиены и чистоты, в том числе в туалете. Ассанж обязуется самостоятельно кормить домашнее животное и убирать за ним. Иначе дипломаты могут потребовать передать это животное сотрудникам посольства или поместить его в приют. Посольство также отказывается оплачивать счета Ассанжа за питание, медицину, прачечную и иные расходы, ссылаясь на сокращение бюджетных ассигнований с 1 декабря. Остальные расходы Ассанжа (электричество, водоснабжение, обогрев) посольство по-прежнему будет оплачивать само. Невыполнение этих пунктов может повлечь прекращение статуса беженца, указано в документе.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права. Морено отмечал, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего идут консультации с британскими властями и представителями основателя WikiLeaks. Глава МИД Эквадора отмечал, что проблему с Ассанжем нужно решить — тот не может вечно находиться в убежище.