Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией вступило в законную силу

Ранее в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение о границе между Ингушетией и Чечней может быть утверждено только после регионального референдум.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Соглашение о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией, подписанное главами двух регионов 26 сентября, во вторник вступило в силу, сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в социальной сети Mylistory, передает РИА Новости. © Sputnik / Саид Царнаев Глава Ингушетии назвал причины протестов в республике

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе.

"Соглашение об установлении административных границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия 16 октября 2018 года вступило в свою законную силу! Отныне между нашими республиками проведено разграничение территорий", — написал Даудов. Он отметил, что "установление границ никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов".

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"Напротив, это будет способствовать дальнейшей интеграции наших экономик, укреплению экономического и социального взаимодействия, улучшению братских связей", — уверен спикер. Он поблагодарил глав двух регионов за то, что "взяли на себя ответственность за столь судьбоносный шаг".

"Благодаря вашей политической воле закрыта злободневная проблема, которая с разной периодичностью использовалась провокаторами всех мастей в своих попытках вбить клин между вайнахами", — резюмировал Даудов, поздравив оба народа с этим событием.