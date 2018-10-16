Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией вступило в законную силу

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Соглашение о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией, подписанное главами двух регионов 26 сентября, во вторник вступило в силу, сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в социальной сети Mylistory, передает РИА Новости.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе.
"Соглашение об установлении административных границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия 16 октября 2018 года вступило в свою законную силу! Отныне между нашими республиками проведено разграничение территорий", — написал Даудов. Он отметил, что "установление границ никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов".
"Благодаря вашей политической воле закрыта злободневная проблема, которая с разной периодичностью использовалась провокаторами всех мастей в своих попытках вбить клин между вайнахами", — резюмировал Даудов, поздравив оба народа с этим событием.