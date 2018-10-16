Обнародован список имен для нового названия аэропорта Сочи

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Определен предварительный список имен великих россиян, именами которых могут назвать аэропорты Краснодарского края, в том числе сочинский, сообщает MaksPortal.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, воздушные ворота города-курорта могут назвать в честь летчика-космонавта Виталия Севастьянова или великого флотоводца Михаила Лазарева.

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Краснодарский аэропорт могут назвать в честь императрицы Екатерины Великой, полководца Александра Суворова либо летчицы Евдокии Бершанской, анапский — в честь писателя Ивана Вараввы либо Матери Марии.

Предварительное обсуждение прошло при участии членов общественных палат Краснодара, Сочи и Анапы, руководители Кубанского казачьего войска, ветеранских, молодежных, волонтерских организаций.

Формирование региональных списков продлится до 21 октября на базе городских общественных палат. Затем, в течение следующей недели, у жителей будет возможность предложить свой вариант на сайте проекта или по телефону горячей линии. До 7 ноября ВЦИОМ определит три имени для каждого субъекта на основе соцопросов. Уже с 8 по 30 ноября пройдет общенациональное голосование. Победителей объявят 5 декабря.