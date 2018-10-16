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Скульптор Салават Щербаков, автор памятника Вежливым людям в Симферополе

Делегация Крыма вручила Башару Асаду копию памятника "Вежливым людям"

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
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Ранее сирийская делегация, возглавляемая министром экономики и внешней торговли Сирии Самиром аль-Халилем, принимала участие в четвертом Ялтинском форуме и была самой многочисленной из всех иностранных делегаций.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Члены крымской делегации подарили президенту Сирии Башару Асаду картины с изображением природы Крыма, московского Кремля и копию памятника "Вежливым людям", установленного в Симферополе, рассказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мы подарили картину от правительства Крыма с изображением Ласточкиного гнезда в Крыму, от госсовета подарили панно с изображением здания госсовета Крыма, от совета федерации Ольга Федоровна (Ковитиди) подарила гравюру с изображением московского Кремля, и был общий коллективный подарок — статуэтка, копия памятника "Вежливым людям", который стоит у нас в Симферополе ", — сказал РИА Новости Аксенов.

Он подчеркнул, что инициатива подарить копию памятника "Вежливым людям"от участника переговоров и встреч Олег Белавенцев, а картину с изображением Ласточкиного гнезда написал крымский художник.

"Ласточкино гнездо — картину крымчанин написал, надеемся, что картина будет висеть у президента в кабинете", — сказал Аксенов.

​Памятник "Вежливым людям" был установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма в честь событий 2014 года.

Делегация Крыма, возглавляемая главой республики Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для проведения переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

Теги:
Крым, Сирия, Россия


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