Папа Римский заявил, что для победы над голодом нужна политическая воля

Папа Франциск подверг острой критике сложившуюся на данный момент ситуацию, в которой масса международных программх и конференций, посвященных борьбе с голодом, не приносят реальных результатов и порой сводятся лишь к официальным церемониям и печати малозначительных публикаций.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Для искоренения голода и недоедания на планете не хватает политической воли, заявил папа Римский Франциск в специальном послании по случаю Всемирного дня продовольствия, который ежегодно отмечается 16 октября, передает РИА Новости. © AFP 2018 / GIANLUIGI GUERCIA От голода страдают более 120 миллионов человек по всему миру

"Празднование Всемирного дня продовольствия выдвигает на первый план нужды, тревоги и надежды миллионов людей, которым не хватает хлеба насущного. К сожалению, все больше тех, кто относится к огромному числу людей, которым нечего или почти нечего есть. А должно было бы быть наоборот", — говорится в папском послании, которое постоянный представитель Святого престола при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН зачитал во вторник на специальной церемонии в штаб-квартире этой международной структуры в Риме.

Папа Франциск отметил также, что следует помнить об острейших проблемах человечества, которые стоят за драмой голода в мире. В их числе он назвал, в частности, "исключительное неравенство, плохое распределение ресурсов планеты, последствия климатических изменений и непрекращающиеся и кровавые конфликты, которые опустошают многие регионы". Без решения этих проблем добиться искоренения голода в мире, по мнению понтифика, будет очень сложно.

"Как и по другим крупным темам, которые затрагивают интересы человечества, зачастую мы сталкиваемся с огромными препятствиями в решении проблем, с роковыми барьерами, которые являются следствием нерешительности и опозданий, с нехваткой решительности политиков, во многих случаях погруженных лишь в электоральные интересы. Реально не хватает политической воли", — подчеркнул понтифик.

Всемирный день продовольствия отмечается ежегодно 16 октября, в день создания ФАО. На этот раз его празднование проходит на полях 45-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности, которая открылась в понедельник в Риме. В ООН существует программа "Нулевой голод", целью которой является преодоление голода в мире к 2030 году. По данным ФАО, сейчас от хронического недоедания на планете страдают около 821 миллиона человек.