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Заседание Совета Европы

Сергей Лавров: Россия сама уйдет из Совета Европы

© AFP 2018 / FREDERICK FLORIN
Новости
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Министр иностранных дел России считает неприемлемым разрушать международную организацию в угоду амбиций нескольких политиканов Европы.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ "не доставит радости" тем, кто хочет исключить ее из Совета Европы и уйдет сама. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр добавил, что Россия вступила в Совет Европы так как он обеспечивает общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство.

"Те, кто это пространство сейчас просто подорвал путем нарушающих устав нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, они, я убежден, знают, на что идут", — отметил он.
Министр считает неприемлемым разрушать международную организацию в угоду амбиций нескольких политиканов Европы и надеется, что смелые духом люди не дадут этого сделать.

"Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция", — заключил министр.

Противоречия ПАСЕ и России

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.

Заседание Совета Европы
© Фото: Council of Europe / Ellen Wuibaux
Россию могут исключить из Совета Европы

В конце июня прошлого года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте в ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на девять процентов заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро.

В октябре генеральный секретарь Турбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не возобновит выплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года.

Теги:
взносы, Парламентская ассамблея Совета Европы, Сергей Лавров, Россия


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