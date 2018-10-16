"Прическа важнее": в сети обсуждают Трампа, бросившего жену под дождем

Ранее в сети появилось видео, на котором Трамп разговаривает с журналистами, стоя под зонтом, в то время как Меланья ожидает его с непокрытой головой.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Пользователи твиттера подвергли критике президента США Дональда Трампа, не укрывшего жену Меланью зонтом от дождя, передает РИА Новости.

В Сети набирает популярность видео, на котором Трамп, стоя под зонтом, общается с журналистами, в то время как Меланья ожидает его с непокрытой головой. Далее супруги направились к вертолету, однако Трамп по-прежнему держал зонт только над собой.

Donald Trump leaves Melania in the rain without an umbrella on their way to Florida pic.twitter.com/4NP4f3LUVU — The Independent (@Independent) 16 октября 2018 г.

​"Боится прическу испортить", — предположил @dkap1955.

"Это все русские виноваты", — нашел объяснение поступку американского президента @PaDenys.

Let’s face it he doesn’t want that hair any scarier than what it is 😯 pic.twitter.com/h74PNz4TtN — Donna (@ballydonna) 16 октября 2018 г.

​"У каждой из нас однажды был такой парень", — пошутила @wyckhurst.

"Прям как мой бывший", — присоединилась @SharedGround.

"Честно говоря, я шокирован, что он не заставил Меланию держать зонт у него над головой", — написал @jeffdowd.

​"Нельзя же взять и просто выкинуть 8,99 доллара, которые он потратил на парик", — отметил @buffsblg.

"Настоящий джентльмен" — заключили в комментариях.

В феврале Трампа также подвергли критике из-за нежелания поделиться зонтом с Меланией и своим сыном Бэрроном.