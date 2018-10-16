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Дональд и Мелания Трамп

"Прическа важнее": в сети обсуждают Трампа, бросившего жену под дождем

© AFP 2018 / MANDEL NGAN
Новости
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Ранее в сети появилось видео, на котором Трамп разговаривает с журналистами, стоя под зонтом, в то время как Меланья ожидает его с непокрытой головой.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Пользователи твиттера подвергли критике президента США Дональда Трампа, не укрывшего жену Меланью зонтом от дождя, передает РИА Новости.

В Сети набирает популярность видео, на котором Трамп, стоя под зонтом, общается с журналистами, в то время как Меланья ожидает его с непокрытой головой. Далее супруги направились к вертолету, однако Трамп по-прежнему держал зонт только над собой.

​"Боится прическу испортить", — предположил @dkap1955.

"Это все русские виноваты", — нашел объяснение поступку американского президента @PaDenys.

​"У каждой из нас однажды был такой парень", — пошутила @wyckhurst.

"Прям как мой бывший", — присоединилась @SharedGround.

"Честно говоря, я шокирован, что он не заставил Меланию держать зонт у него над головой", — написал @jeffdowd.

​"Нельзя же взять и просто выкинуть 8,99 доллара, которые он потратил на парик", — отметил @buffsblg.

"Настоящий джентльмен" — заключили в комментариях.

В феврале Трампа также подвергли критике из-за нежелания поделиться зонтом с Меланией и своим сыном Бэрроном.

Теги:
смех, Дональд Трамп, США


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