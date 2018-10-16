Никол Пашинян ушел в отставку

Согласно Конституции Армении, в течение четырнадцати дней после отставки премьер-министра парламент страны должен избрать нового главу кабинета министров. Если этого не удастся сделать с двух попыток, парламент распускается и назначаются внеочередные парламентские выборы.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения заявил, что подал в отставку со своего поста, передает РИА Новости.

"Я подаю в отставку. Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы", — сказал Пашинян.

Он добавил, что будет исполнять обязанности главы кабмина до парламентских выборов.

В соответствии с Конституцией Армении, допускается роспуск парламента, если после отставки главы кабинета министров депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера.

Тем не менее Республиканская партия, сохраняющая большинство в парламенте, и еще ряд политических объединений приняли закон,усложняющий процедуру роспуска.

Пашинян 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров — членов партий, поддержавших законопроект.

Восьмого октября Пашинян сообщил, что подписал с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном меморандум о проведении в декабре досрочных парламентских выборов.

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Оппозиция выступает против такого подхода и уверена в том, что выборы должны состояться весной 2019 года в связи с необходимостью пересмотра избирательного кодекса и обеспечением присутствия наблюдателей.

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В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

На фоне протестов премьер Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.