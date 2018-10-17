14:33 17 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.53
  • EUR75.92
Поиск
Истребители F-15 ВВС Израиля. Архивное фото

Израиль наносит ракетные удары по сектору Газа

© AFP 2018 / Jack Guez
Новости
Получить короткую ссылку
95 0 0

Ранее израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа, который активировал сирены воздушной тревоги в Беер-Шеве.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Израильская авиация наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение армейской пресс-службы.

Минувшей ночью реактивный снаряд упал в жилом массиве в 200-тысячном городе Беер-Шеве, повредив постройки, но не причинив жертв.

"В ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по Израилю минувшей ночью, самолеты ВВС Израиля начали атаковать террористические цели в Газе", — говорится в пресс-релизе.

О наличии потерь с палестинской стороны информации пока не поступало. Это первый обмен ракетно-бомбовыми ударами между сторонами конфликта за последние два месяца и пятый с начала года.

Теги:
удары, Палестина, Сектор Газа, Израиль


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ремонт линий электропередачи
    Осетия без света

    Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в пятницу, 19 октября, в связи с работами на подстанции.

  • Национальная Академия Наук Азербайджана, фото из архива
    Словарный запас

    Орфографическая комиссия Национальной академии наук планирует издать совершенный орфографический словарь азербайджанского языка.

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Новый этап

    Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что досрочные парламентские выборы в стране могут привести к политической монополии.

  • Мэр Риги Нил Ушаков с семьей проголосовал на выборах
    Осторожно, мошенники!

    Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что профиль его супруги в Facebook был клонирован, и предупредил всех о возможном мошенничестве.

  • Копилка и деньги
    "Подушка безопасности"

    Власти Литвы планируют накопить полтора миллиарда евро государственного резерва на случай финансового кризиса.

  • Ливий Базюк
    Турецкий визит

    Стало известно, какие ограничения будут действовать для водителей и пешеходов во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев.

  • Ремонт линий электропередачи
    Осетия без света

    Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в пятницу, 19 октября, в связи с работами на подстанции.

  • Национальная Академия Наук Азербайджана, фото из архива
    Словарный запас

    Орфографическая комиссия Национальной академии наук планирует издать совершенный орфографический словарь азербайджанского языка.

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Новый этап

    Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что досрочные парламентские выборы в стране могут привести к политической монополии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Самые потрясающие железнодорожные маршруты мира
На вкус и вес: как проверяют качество хлеба в Сухуме
На вкус и вес: как проверяют качество хлеба в Сухуме
Сколько стоит свадьба в Абхазии
Сколько стоит свадьба в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia