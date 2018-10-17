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Адольф Гитлер

Рассекречен доклад ЦРУ о сексуальной ориентации Гитлера

© Фото: retrobazar
Новости
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Помимо фактов о сексуальной жизни Гитлера, в докладе также представлена информация о его детстве, образовании, любимой еде, музыке и других привычках.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации, передает РИА Новости со ссылкой на рассекреченный доклад ЦРУ о жизни фюрера.

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Доклад, состоящий из 70 страниц, был составлен в 1943 году антропологом Генри Филдом для Управления стратегических служб США, предшественника ЦРУ. Он основывается на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля, близкого друга Гитлера в 20-е — 30-е годы XX века, который затем эмигрировал в США.

Как утверждается в докладе, Гитлеру были присущи "садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости". Более того, Гитлер испытывал сексуальное влечение к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного заключения в тюрьме в 20-е годы. Гесс, как рассказывается в документе, был гомосексуалом и носил прозвище "Фройлен Анна" за его "привычку одеваться в женские наряды".

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"Его сексуальная жизнь — двойная, совсем как его политические взгляды, он одновременно гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина", — говорится в докладе.

Также в докладе говорится, что Гитлер испытывал "эстетическое наслаждение от наблюдения за молодыми юношами". При этом утверждается, что, будучи молодым художником, он с 1910 по 1913 годы прожил в мужском пансионе в Вене, который "имел репутацию места, куда пожилые мужчины приходили в поисках молодых".

Тем не менее в докладе подчеркивается, что на протяжении жизни в нем сочеталась двойная сексуальная ориентация.

Теги:
доклады, Центральное разведывательное управление, Адольф Гитлер, Германия, США


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