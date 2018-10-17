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Следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве

Адвокат Кокориных: удовлетворены условиями содержания

© Sputnik / Владимир Песня
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Ранее адвокат футболиста Павла Мамаева попросила Мосгорсуд освободить его из-под стражи и разрешить ездить на тренировки в его родной ФК "Краснодар".

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Адвокат Татьяна Стукалова, защищающая интересы Александра и Кирилла Кокориных, написала в Instagram об их пребывании в СИЗО, сообщает РИА Новости.

"Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем кто их поддерживает передают огромное спасибо", — сообщила Стукалова.

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По данным следствия, 8 октября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

В четверг был задержан младший брат Кокорина, у него тоже статус подозреваемого. В тот же день всех троих арестовали до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье "побои" (статья 116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.

Теги:
побои, хулиганство, Бутырская тюрьма, Александр Кокорин, Россия


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