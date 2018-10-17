Ученые записали "пение" антарктических ледников

Подобные чудеса природы удается увидеть и исследовать только ученым, так как они находятся в холодных, малонаселенных областях нашей планеты.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Американский геофизический союз опубликовал на YouTube видео с "поющими" ледниками в Антарктике, сообщает РИА Новости.

Во время исследования влияния теплого воздуха на таяние антарктических ледников на шельфе Росса, ученым удалось зафиксировать совершенно необычные звуки.

Исследователи считают, что этот гул появляется из-за громких вибраций, которые, в свою очередь, образуются под влиянием сильных дующих сквозь ледяные дюны ветров.

Антарктические ледники "поют" на слишком низких частотах. Чтобы их услышать, геофизик и математик Жюльен Чапут ускорил запись примерно в 1200 раз.