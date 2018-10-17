В керченском колледже прогремел взрыв: есть погибшие

В колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство. Сообщается о десяти погибших и около пятидесяти пострадавших.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. В колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России.

Десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Сорок человек госпитализировали с ранениями средней тяжести.

На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В Кремле заявили, что Владимиру Путину доложили о взрыве. Президент поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие больницы.

В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Также в республику вылетел Ил-76 МЧС.