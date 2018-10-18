Бэнкси показал, как репетировал разрезание картины "Девочка с шаром"

Одна из самых известных работ художника Бэнкси "Девочка с шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за 1,4 миллиона долларов.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Известный художник Бэнкси разместил на своем сайте видео, в котором рассказал и даже показал, что на "репетициях" самоуничтожения его картина "Девочка с шаром" разрезалась шредером на полоски полностью, а не частично, пишет РИА Новости.

Видео называется "Разрежь любовь — режиссерская версия" (Shred the Love, the Director's cut) и демонстрирует всю хронологию событий — от конструирования рамы до самоуничтожения картины.

В конце видео появляются слова: "На репетициях срабатывало каждый раз", и показано, как картина полностью разрезается на полоски, которые падают на пол. За кадром раздается смех.

В 2006 году Бэнкси выполнил единственный экземпляр "Девочки с шаром" акриловыми красками на холсте. Как оказалось позже, в раму, в которую было заключено произведение, был тайно встроен шредер на случай, если картину будут продавать с аукциона. Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился шредер, который изрезал холст на мелкие полоски. Уцелела только часть работы.