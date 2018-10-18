Медведев назвал санкции США против банков России объявлением торговой войны

В начале августа группа сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса США законопроект антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и госбанков.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Euronews отметил, что санкции США в отношении российского банковского сектора — это объявление торговой войны, но Москва в состоянии преодолеть такое давление, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Павел Лисицын Откровения Минфина США, или Вся правда об антироссийских санкциях

При этом премьер заметил, что эти санкции "наиболее тяжелые" и могут разрушить мировой экономический порядок.

"Мы же прекрасно понимаем: все, что связано с Россией, сейчас в Соединенных Штатах Америки преследует другую цель — это внутриполитические разборки <…> То же самое касается и европейских стран <…> Эта антироссийская кампания в 90% из ста преследует абсолютно внутриполитические цели: сохраниться у власти, сформировать правительство, добиться еще каких-то результатов. Но уж точно не повлиять на позицию России. На нее повлиять невозможно, все это прекрасно понимают", — сказал Медведев.

В начале августа группа сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса США законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и госбанков. Документ потенциально может привести и к запрету на расчеты в долларах.