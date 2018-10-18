Почти половина военных США уверены в скором начале войны

Большинство участвующих в опросе издания Military Times военных (71 процент) считают, что основным противником в возможной войне будет Россия, на втором месте — Китай (69 процентов).

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Согласно результатам опроса 46 процентов американских военных уверены, что США в течение следующего года будут вовлечены в полномасштабную войну, сообщает РИА Новости.

Согласно прошлогодним результатам опроса, такую точку зрения высказывали только пять процентов опрошенных.

Главной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов военные назвали кибертерроризм (89 процентов), так как, по их мнению, американская армия плохо подготовлена к отражению таких атак.

Тем не менее половина респондентов считают, что их страна все-таки не будет втянута в в серьезный военный конфликт. В прошлый раз таких было 67 процентов.