11:25 18 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.40
  • EUR75.65
Поиск
Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи

Опубликован официальный список погибших в Керчи

© Sputnik / Виталий Аньков
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Нападение на колледж в Керчи (30)
32 0 0

Большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений, в то время как все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Официальный список погибших в результате стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже опубликован на сайте правительства Крыма, сообщает РИА Новости.

"Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября 2018 года. Количество погибших — 20 человек", — уточняется в сообщении.

Накануне студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли двадцать человек, среди которых пятнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек.

Все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений. Родные погибших и пострадавших получат по миллиону рублей от фонда социального страхования. Также семьям погибших выплатят по миллиону рублей из бюджета, родным пострадавших — по пятьсот тысяч.

Темы:
Нападение на колледж в Керчи (30)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Нападение на керченский колледж
Взрыв в Керчи: последствия трагедии
Владимир Путин о трагедии в Керчи
Владимир Путин сделал заявления в связи с трагедией в Керчи
Сколько стоит свадьба в Абхазии
Сколько стоит свадьба в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia