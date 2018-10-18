Опубликован официальный список погибших в Керчи

Большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений, в то время как все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Официальный список погибших в результате стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже опубликован на сайте правительства Крыма, сообщает РИА Новости.

"Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября 2018 года. Количество погибших — 20 человек", — уточняется в сообщении.

Накануне студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли двадцать человек, среди которых пятнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек.

Все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений. Родные погибших и пострадавших получат по миллиону рублей от фонда социального страхования. Также семьям погибших выплатят по миллиону рублей из бюджета, родным пострадавших — по пятьсот тысяч.