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Нападение на керченский колледж

Умер еще один пострадавший в керченской трагедии

© Sputnik / Ekaterina Keyzo
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Темы:
Нападение на колледж в Керчи (15)
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Ранее сообщалось о 20 погибших в результате стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Число погибших в результате трагедии в керченском колледже увеличилось до 21, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

"Число погибших в Керчи увеличилось до 21", — говорится в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, шестнадцатилетняя девушка скончалась на борту медицинского вертолета по пути в Симферополь.

Накануне студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли двадцать человек, среди которых пятнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений. Родные погибших и пострадавших получат по миллиону рублей от фонда социального страхования. Также семьям погибших выплатят по миллиону рублей из бюджета, родным пострадавших — по пятьсот тысяч.

Взрыв и стрельба в Керчи
© Sputnik /
Взрыв и стрельба в Керчи
Темы:
Нападение на колледж в Керчи (15)


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