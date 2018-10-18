Телефон размером с банковскую карту представили в Японии

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Японская компания Kyocera представила смартфон KY-O1L, который выпускает оператор NTT Docomo, заявив, что это самый тонкий телефон в мире, пишет RuNews24.
Отмечается, что дисплей нового гаджета монохромный на базе электронной бумаги. Камерой телефон не оснащен, но можно пользоваться браузером.
Ожидается, что новинка выйдет на международный рынок в ноябре и будет доступна за 284 доллара.
В августе эксперты составили список лучших смартфонов, выпущенных в 2018 году.
Первое место специалисты отдали китайскому OnePlus 6.
Второе место вырвал Galaxy Note 9 — новый продукт от Samsung. На третьем месте оказался Samsung Galaxy S9, ставший, по мнению авторов, самым красивым из существующих смартфонов.
На четвертом месте — LG G7 Thinq, "напоминающий Android-версию iPhone X, но на несколько сотен долларов дешевле".
И замыкает пятерку лидеров Moto G6 от Motorola — самый бюджетный гаджет из списка.