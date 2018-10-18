Парламент Косово поддержал создание армии

Спикер Парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели в начале недели заявил, что Приштина создаст вооруженные силы по стандартам НАТО до конца года.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Парламент самопровозглашенной республики Косово большинством голосов поддержал трансформацию Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию, сообщает РИА Новости. © Фото: Алексей Леонков Леонков о создании армии в Косово: у Европы появится еще одна головная боль

"За создание министерства обороны проголосовали 101 из 102 присутствующих депутатов", — отмечается на сайте издания.

Попытка властей в Приштине провести трансформацию, избежав внесения поправок в конституцию — через расширение полномочий СБК посредством обычного закона — в 2017 году столкнулась с международным противодействием, в том числе России, ЕС и США.

Ранее премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявлял, что "Америка благословила" создание косовской армии по стандартам НАТО.

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Приштина в настоящее время не имеет своей армии. Против ее создания активно выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.