Путин рассказал, что будет, если против России применят ядерное оружие

В концепции России по использованию ядерного оружия нет превентивного удара, и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара, отметил российский лидер.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что если против страны применят ядерное оружие, то "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", сообщает РИА Новости.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — заявил Путин.

Путин о ядерном ударе по России: мы как мученики попадем в рай, а агрессоры просто сдохнут pic.twitter.com/v2QzlSEzMh — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 октября 2018 г.

В начале марта Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.