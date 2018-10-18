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Президент РФ В. Путин принял участие в заседании клуба Валдай

Освежить память: Путин привел Киеву в пример Грузию, потерявшую территории

© Sputnik / Алексей Дружинин
Новости
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Владимир Путин сравнил политику украинских властей с антигосударственной и антинародной политикой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая привела к нападению на Южную Осетию.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что украинские власти не пойдут по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает РИА Новости.

"В результате вот этих преступных действий Грузия утратила значительные территории. Именно в результате действий Саакашвили, это результаты его работы. Было бы очень печально, если бы сегодняшние украинские власти пошли по его стопам. Надеюсь, что этого не произойдет", — сказал он, выступая на пленарной сессии Валдайского клуба.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.



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