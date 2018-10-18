21:26 18 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.72
  • EUR75.57
Поиск
Ситуация в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Новости
Получить короткую ссылку
33 0 0

Гостелевидение Сирии при этом сообщает со ссылкой на местные источники "о погибших и раненых среди мирных жителей".

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости.

"Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.)", — заявил сирийский военный источник.

Точное число пострадавших пока не уточняется.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил в понедельник, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

  • Посевная конопля
    Конопляный сад

    Неожиданный резонанс получила история латвийской пенсионерки, которую местная полиция заподозрила в выращивании марихуаны.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на заседании Еврокомииссии
    Виртуальная реальность

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ЕС должен немедленно ответить на российские "кибератаки".

  • Игорь Додон
    Неверный вектор

    Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему депутатам не хватило голосов включить в Конституцию страны пункт о евроинтеграции.

  • Работа телеканала, архивное фото
    Оцифрованный эфир

    Таджикистан намерен как можно скорее перейти на цифровое телевещание. Почему не удалось сделать это еще три года назад?

  • Газпром.
    Газовый раздел

    Дочерняя компания "Газпрома" договорилась с Узбекистаном о разделе продукции по проекту разработки месторождения Джел.

  • Эстонская ИД-карта.
    Спорный статус

    Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Мисс Вселенная
Самые красивые девушки Вселенной
Владимир Путин о пещерном национализме
Путин: пещерный национализм развалит Россию
Теракт в Керчи
Трагедия в Керчи

Соцсети

Sputnikabkhazia