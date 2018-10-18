Коалиция во главе с США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии

Гостелевидение Сирии при этом сообщает со ссылкой на местные источники "о погибших и раненых среди мирных жителей".

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости.

"Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.)", — заявил сирийский военный источник.

Точное число пострадавших пока не уточняется.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил в понедельник, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.