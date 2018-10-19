Джордж Мартин раскрыл истинный замысел "Игры престолов"

По словам автора саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой сняли сериал "Игра престолов", многие вещи из сериала могут стать хорошим уроком для любого правителя.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Джордж Мартин рассказал, что в то время, как персонажи увлечены своими личными интересами и битвой за престол, на мир надвигается настоящая катастрофа — зима, прообразом которой стало глобальное потепление на Земле, пишет портал "360".

"Жители Вестероса участвуют в своих частных распрях, сражаясь за власть, статус и богатство. И они настолько погружены в это, что игнорируют угрозу, которая может уничтожить их всех и весь мир. И это всеобъемлющая аналогия с тем, как мне кажется, что происходит с нашей планетой", — поделился писатель.

Он подчеркнул, что вопросы международной и внутренней политики, социальной справедливости важны, но они никак не решают проблему изменения климата.

"Ни одна важная проблема, которой сегодня занято общество, не будет иметь никакого значения, если мы все умрем, а наши города окажутся на дне океана", — добавил Мартин.