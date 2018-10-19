Россельхознадзор сохраняет ограничения на ввоз растительной продукции в багаже из Абхазии

Накануне начальник Государственной карантинной службы Абхазии Аркадий Джинджия заявил, что все грузы, в том числе в ручной клади и багаже, беспрепятственно будут проходить через абхазо-российскую границу в том случае, если будет выдан соответствующий сертификат.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Вопрос отмены ограничений на ввоз в Россию растительной продукции из Абхазии в Россельхознадзоре считают преждевременным, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение российского ведомства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джинджия о вывозе цитрусовых в ручной клади: ограничения сняты, но с условиями

Напомним, что ограничения были введены из-за распространения на территории Абхазии коричнево-мраморного клопа.

"Россельхознадзор считает необходимым прокомментировать прозвучавшее в средствах массовой информации заявление начальника Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений Аркадия Джинджии о снятии ограничений на поставки в Россию абхазской растительной продукции", — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что действующие временные ограничения на ввоз указанной абхазской продукции в ручной клади и багаже сохраняются.

Ведомство указывает, что маловесные товарные партии весом свыше пяти килограмм допускаются к ввозу в Россию из Абхазии только по результатам предотгрузочного контроля, проведенного уполномоченными представителями этой страны, в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Государственной инспекцией Абхазии по карантину растений.

Россельхознадзор подчеркивает, что меры властей Абхазии по локализации и ликвидации мраморного клопа должны носить системный характер и выполняться на протяжении ряда лет. "Мероприятия, уже проведенные абхазской стороной, могут только сократить количество особей коричнево-мраморного клопа. Угроза заноса на территорию России коричнево-мраморного клопа из Абхазии сохраняется", — добавляет служба.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Так, по данным Общественной палаты, в 2017 году более 70 процентов ореха и до 50 процентов мандаринов было уничтожено мраморным клопом.

В апреле 2018 года из-за вредителя Россельхознадзор на неделю ограничил поставку фруктов и овощей из Абхазии.

Весной 2018 года Россия подключилась к решению проблемы с мраморным клопом в Абхазии. В качестве гуманитарной миссии Россия поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы-опрыскиватели и химические препараты для борьбы с вредителем.

С февраля по октябрь 2018 года сотрудники Россельхознадзора запретили к ввозу более 1 тонны растительной продукции, которые граждане перевозили в ручной клади и багаже из Абхазии в Россию.