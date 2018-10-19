Российская пенсионерка сделала министру подарок на добавку к прожиточному минимуму

Министерство труда и социального развития Новосибирской области повысило прожиточный минимум для пенсионеров на 89 рублей.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Пенсионерка из Новосибирска выразила свое недовольство повышением прожиточного минимума на 89 рублей, принеся в региональное Минтруда подарок на эту сумму, сообщает РИА Новости.

В набор вошли: брусок хозяйственного мыла, бельевая веревка, спички и пачка соли.

Пенсионерка попросила передать гостинец министру.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов в свою очередь сообщил, что гражданам, которые по разным причинам не выработали необходимый трудовой стаж, в соответствии с федеральным законом "О государственной социальной помощи" положена доплата к пенсии.

Он пояснил, что социальная выплата компенсирует разницу между прожиточным минимумом и назначенной пенсией. Размер доплаты рассчитывается индивидуально. Прожиточный минимум рассчитывают по методике, установленной федеральным правительством, подчеркнул Фролов.