Американский самолет-разведчик засекли у западных границ России

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135U осуществил полет вдоль западных границ России, на расстоянии в 52,75 километра, сообщает РИА Новости.

Воздушно судно заметили в воздушном пространстве Литвы. Оно также пролетело над территорией Латвии и Эстонии.

8 октября стратегический дрон ВВС США заметили у побережья Крыма, двумя днями ранее — в воздушном пространстве неподалеку от Калининградской области.

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.