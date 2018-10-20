13:31 20 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR75.32
Поиск
Визит Рамзана Кадырова в Ингушетию

Кадыров приехал в Ингушетию и поговорил с местными жителями

© Фото: VK/Рамзан Кадыров
Новости
Получить короткую ссылку
263 0 0

Соглашение о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией, подписанное главами двух регионов 26 сентября, во вторник вступило в законную силу.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что посетил Ингушетию, где провел встречу с религиозным деятелем республики Мухажиром Нальгиевым и местными жителями, передает РИА Новости.

"В пятницу вечером я совершил поездку в Ингушетию, побывал в селе Сурхахи у известного и уважаемого старейшины Мухажира Нальгиева… затем в Сурхахи я посетил мечеть, где собрались местные жители и много молодых людей", — написал глава Чечни в Telegram.

Рамзан Кадыров
© Sputnik / Саид Царнаев
Кадыров прокомментировал митинги в Ингушетии против договора о границе с Чечней
Кадыров напомнил, что ранее ингушский старейшина публично "допустил неуважительные высказывания" в его адрес. По словам чеченского лидера, Нальгиев неправильно понял его выступление в адрес ингушского народа и его религиозных деятелей. Кадыров заявил, что ингушский религиозный деятель принес ему свои извинения. Глава Чечни в свою очередь также извинился перед Нальгиевым.

Также в своем сообщении Кадыров еще раз затронул тему границы между регионами, отметив, что все провокации по этому поводу бесполезны.

"Законы России требуют наличия административной границы. Мы ее провели между Чечней и Ингушетией, но никогда не проведем между чеченским и ингушским народами", — уверяет он.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе, и с 16 октября оно вступило в силу. Кадыров в тот же день заявил на совещании правительства, что вопрос о границе с Ингушетией закрыт и действующее соглашение будет способствовать только укреплению братских отношений между двумя народами.

Подписание соглашения о границе
© Официальная страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова во ВКонтакте
Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией вступило в законную силу

В Конституционном суде Ингушетии ранее заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике после ратификации соглашения прошли протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. С 8 октября митинг был санкционирован и проходил на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании. Срок санкционированного митинга истекал 17 октября, власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. В тот же день организаторы митинга решили приостановить его до 31 октября. В четверг Конституционный суд Ингушетии заявил, что проверит конституционность закона об утверждении границы с Чечней по запросу двух депутатов ингушского парламента.

Теги:
соглашение, государственная граница


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Книги
    Русская классика

    Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Фотовыставка Неестественный отбор
"Неестественный отбор": о чем молчат животные
Ноги для Вероники
"Ноги" для Вероники: новая жизнь сильной девушки
Теракт в Керчи
Трагедия в Керчи

Соцсети

Sputnikabkhazia