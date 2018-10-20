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Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10

Источник рассказал о причине аварии "Союза": ошибка при сборке

© Sputnik / Алексей Филиппов
Новости
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Ранее источник источник на Байконуре сообщил, что комиссия "Роскосмоса" и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя "Союз-ФГ".

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Сборщики на Байконуре с силой соединяли боковой блок ракеты "Союз-ФГ" с центральным, погнув один из двух выступов крепления, и нанесли внутрь смазку, чтобы он вышел при разделении в полете, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ходом расследования.

"На специальном углублении на центральном блоке второй ступени по бокам расположено два паза. На шаровой опоре бокового блока первой ступени для крепления в пазы имеется два выступа, а на передней части — шток, который при заведении в подпятник зажимается. Когда он разжимается, то идет сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального. Сборщики при монтаже, когда соединяли в "пакет" четыре блока первой и второй ступени, слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, отметил он, из-за погнутого выступа шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полета протаранила центральный блок, а потом, все же, при выходе датчик штока сработал, и клапан открылся, но к тому времени уже произошла аварийная ситуация, пояснил собеседник.

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос
© Sputnik / Roscosmos Press Service
Комиссия "Роскосмоса" рассмотрит возможности консервации МКС после аварии "Союза"
По его словам, во время заседания аварийной комиссии в Ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре в среду был поднят вопрос о культуре производства, однако от специалистов члены комиссии услышали, что подобные отходы от технологической документации сборки ракеты случаются время от времени.

Ранее источник отмечал, что госкомиссия склоняется к версии о "случайном отступлении от документации" сборщиками на Байконуре.

Окончательные результаты расследования будут подписаны аварийной комиссией в субботу и тогда же представлены главе госкорпорации Роскосмос Дмитрию Рогозину.

Общественности результаты планируется довести в понедельник-вторник, сообщили ранее РИА Новости в госкорпорации.

Авария при старте "Союза"
Вид с МКС на Землю
© NASA .
Стало известно когда экипаж МКС вернется на Землю

На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.
Россия приостановила пилотируемые пуски.

Теги:
авария, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, Россия


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