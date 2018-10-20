Мэр Тель-Авива: организаторы Евровидения испытывают серьезное давление

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что европейские организаторы Евровидения-2019 испытывали определенное давление со стороны ультрарелигиозных кругов, заявлявших, что не допустят открытия конкурса, передает РИА Новости.

"Мы располагаем самыми широкими возможностями, чтобы предоставить для конкурса огромные концертные залы. У нас есть хороший опыт организации крупных фестивалей, а также массового приема гостей. Все вместе это дает уверенность, что европейский конкурс превратится в большой международный праздник. Тель-Авив в полном смысле свободный город, который принимает всех.", — подчеркнул он.

По словам Хульдаи, выбор площадки для проведения международного песенного конкурса в 2019 году был сделан в пользу Тель-Авива потому, что это открытый для искусства и добрых отношений мультикультурный центр.

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Хульдаи заметил, что в последние годы значительно возрос поток туристов в Тель-Авив, который, наряду с историческими достопримечательностями, славится кухней на любой вкус и яркой ночной жизнью.

"Конкурс песни, которому больше 60 лет и на который съезжаются участники из более чем 40 стран, должен существовать отдельно от политики. К сожалению, даже в недавней истории Евровидения есть примеры, когда политика создавала ненужные для международного творческого сообщества конфликты. Надеюсь, что "Евровидение-2019" не превратится в политическое событие", — подчеркнул он.

Мэр также объявил о готовности бесплатно предоставить залы для репетиций и проведения Евровидения. Финал конкурса состоится 18 мая в павильоне выставочного комплекса "Ганей-Тааруха", где разместятся 9 тысяч человек и который будет транслироваться в прямом эфире миллионам зрителей по всему миру.

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Сразу после победы израильтянки Неты Барзилай в Лиссабоне на Евровидении в 2018 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что эстафету конкурса в слудующем году примет Иерусалим. Но после резкой реакции со стороны представителей ультраортодоксальных общин правительство отказалось от первоначальной идеи. А европейским организаторам пришлось искать новое место для конкурса.