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Путешествия

Уборка, учеба и турагент в смартфоне: восемь трендов в сфере путешествий

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Новости
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Booking.com. изучил более 163 миллионов отзывов гостей и опросил 21 500 путешественников из 29 стран, чтобы выявить основные направления развития в области путешествий на 2019 год.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Культурный обмен, эко-активизм и виртуальные турагенты станут основными туристическими трендами предстоящего года, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Booking.com.

Путешествовать, учиться, помогать

Комплексная экспедиция РГО Гогланд
© Sputnik / Евгений Одиноков
Комплексная экспедиция РГО "Гогланд"

В 2019 году самореализация путешественников займет лидирующую позицию при выборе места отдыха. 56% опрошенных по всему миру ответили, что в путешествиях они приобрели новые навыки. Желание научиться чему-то важному во время поездки станет еще более распространенным, как и интерес к волонтерской деятельности и отдыху, совмещенному с обучением. Это относится к путешественникам всех возрастов.

На сегодняшний день самыми популярными поездками можно назвать путешествия с целью культурного обмена (так ответили 68% опрошенных), а также волонтерские поездки (54%) и работа за рубежом (52%).

 

Виртуальный турагент следит за багажом

Открытие станций метро Новокрестовская и Беговая в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Александр Гальперин
Открытие станций метро "Новокрестовская" и "Беговая" в Санкт-Петербурге

2019 год станет новым этапом в применении инноваций при планировании поездки. Путешественники заинтересованы в технологиях, которые сделают отдых комфортнее: отследить багаж вскоре можно будет в режиме реального времени через мобильное приложение (57%), а спланировать поездку и забронировать отели – в одном приложении (57%). Почти треть (31%) респондентов положительно относятся к идее появления домашнего "виртуального турагента", который будет отвечать на запросы о поездке. Одна пятая путешественников хотела бы использовать технологию дополненной реальности, чтобы поближе познакомиться перед поездкой с тем или иным местом.

Путешествие на Луну

Архивное фото космического грузового корабля
© NASA .
Архивное фото космического грузового корабля

Четверо из десяти опрошенных (40%) подтвердили, что идея о будущих космических путешествиях кажется им захватывающей, а часть людей рассматривает возможность такого туризма для себя (38%).

Пока подобный формат отдыха не стал реальностью, новый взгляд на путешествия приводит к стремлению исследовать неизведанные места на Земле. Больше всего респондентов привлекает то, что не лежит на поверхности: 60% опрошенных подтвердили, что хотели бы пожить под водой. Возможно, именно в 2019 году новые, прежде невероятные виды домов для отпуска и отелей перестанут быть исключительно мечтой путешественника.

Индивидуальность — прежде всего

Велосипедист на участке туристического пешего маршрута
© Sputnik / Кирилл Шипицин
Велосипедист на участке туристического пешего маршрута

Треть опрошенных (34%) хотели бы получать готовые персональные рекомендации о путешествиях, а 41% участников исследования желали бы, чтобы туристические бренды внедряли такие технологии как искусственный интеллект и предлагали варианты на основе анализа прошлых путешествий. Больше половины (52%) респондентов заинтересованы в технологических инновациях в области путешествий (например, цифровых туристических гидах).

Путешествия с вниманием к окружающим

Активисты молодежной организации Arran приковали себя цепями в парке Гуэль в Барселоне, протестуя против массового туризма
© Фото : Arran Països Catalans
Активисты молодежной организации Arran приковали себя цепями в парке Гуэль в Барселоне, протестуя против массового туризма

Глобальный интерес к таким социальным темам, как права человека и равенство в сфере труда, влияет на выбор страны для поездки у почти половины респондентов (49%). Больше половины опрошенных (58%) отказываются от путешествия, если чувствуют, что оно может негативно сказаться на местных жителях.

Без пластика

Мусор на пляже Доминиканы
CC0
Мусор на пляже Доминиканы

Большинство путешественников (86%) утверждают, что постараются уменьшить влияние на окружающую среду во время поездки. Более трети опрошенных (37%) планирует очищать пляжи или другие туристические достопримечательности от пластика и прочего мусора.

Акцент на впечатлениях

Ледяной отель в Юккасъярви
© AFP 2018 / OLIVIER MORIN
Ледяной отель в Юккасъярви

Путешествия ради впечатлений — один из главных трендов 2018 года, в будущем году станет еще более актуальным. Вопрос  о том, чем заняться, станет таким же важным, как и вопрос куда поехать. Для 60% опрошенных впечатления оказались важнее материальных благ. Таким образом, в 2019 году путешественники будут заинтересованы в новых ощущениях, начиная с выбора жилья и питания, и заканчивая шопингом и посещением матча любимой спортивной команды.

Кроме того, в 2019 году 42% путешественников планируют отправиться туда, где смогут снова почувствовать себя детьми. Объекты размещения будут предлагать гостям больше веселых активностей, таких как сухие бассейны и надувные замки.

Больше, но короче

Парк
© Sputnik / Виталий Аньков
Парк

Больше половины людей по всему миру (53%) отметили, что планируют совершить больше поездок на выходные в новом году.

Появляется все больше авиамаршрутов и лоукостеров, становится популярной практика совместной аренды автомобилей. Все это позволяет сделать непродолжительные поездки максимально комфортными и разнообразными. Рост интереса к необычным вариантам проживания также выступит залогом удовлетворения даже от самого непродолжительного отдыха.

Теги:
отдых в Абхазии, путешествия


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