В Китае медики извлекли 11 червей из глаза ребенка

Паразиты могут поражать любой орган человеческого тела, и органы зрения не являются исключением.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Китайские врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза пятимесячного младенца, передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

По данным Daily Mail, случай произошел в городе Сиань в китайской провинции Шэньси.

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Ребенка принесла в городскую больницу его мать, которая обратила внимание на то, что малыш испытывает дискомфорт. Во время тщательного осмотра медики обнаружили у него многочисленные нематоды на глазном яблоке и под нижним веком, после чего удалили паразитов.

Врачи утверждают, что младенец заразился глазной инфекцией, которая была вызвана круглыми червями вида Thelazia callipaeda. Эта инфекция встречается у людей, кошек и собак, в Китае она была впервые обнаружена более 100 лет назад, рассказывает издание.

Мать младенца отметила, что в ее доме нет питомцев, однако ребенок контактировал с домашними животными их соседей.

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Thelazia callipaeda является паразитической нематодой и самой частой причиной заболевания под названием телязиоз у людей, собак и кошек. К 2000 году в медицинской литературе было зарегистрировано более 250 случаев заболевания людей данной болезнью.