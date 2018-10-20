В Китае медики извлекли 11 червей из глаза ребенка

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Китайские врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза пятимесячного младенца, передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.
По данным Daily Mail, случай произошел в городе Сиань в китайской провинции Шэньси.
Ребенка принесла в городскую больницу его мать, которая обратила внимание на то, что малыш испытывает дискомфорт. Во время тщательного осмотра медики обнаружили у него многочисленные нематоды на глазном яблоке и под нижним веком, после чего удалили паразитов.
Врачи утверждают, что младенец заразился глазной инфекцией, которая была вызвана круглыми червями вида Thelazia callipaeda. Эта инфекция встречается у людей, кошек и собак, в Китае она была впервые обнаружена более 100 лет назад, рассказывает издание.
Мать младенца отметила, что в ее доме нет питомцев, однако ребенок контактировал с домашними животными их соседей.
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Thelazia callipaeda является паразитической нематодой и самой частой причиной заболевания под названием телязиоз у людей, собак и кошек. К 2000 году в медицинской литературе было зарегистрировано более 250 случаев заболевания людей данной болезнью.
New post (Child has 11 live worms plucked from their eyeball) has been published on celeb-central — https://t.co/SWNz40RHwE — https://t.co/OFr9Am31g6 pic.twitter.com/Pul0MZgfVL— Celeb-Central (@celebcentral2) 19 октября 2018 г.