Удары коалиции привели к гибели более 60 мирных жителей в Сирии

Ранее США и их союзники по международной коалиции применили запрещенный международными резолюциями белый фосфор при бомбардировке города Хаджин.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Более 60 человек стали жертвами авиаударов международной коалиции во главе с США по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

© Sputnik / Михаил Воскресенский США и их союзников обвинили в применении белого фосфора в Сирии

По данным агентства, бомбардировка велась по деревням ас-Суса и аль-Бубадран. Погибли 62 мирных жителя, десятки человек получили ранения.

Ранее сирийский военный источник рассказал РИА Новости об ударе коалиции по селению ас-Суса. Точное число погибших и раненых при этом называть не представлялось возможным.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре

В последнее время обстановка в Дейр-эз-Зоре накалилась. В окрестностях города Хаджин сейчас продолжается безуспешное наступление на террористов курдских вооруженных сил при поддержке с воздуха коалиции во главе с США.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Коалиция во главе с США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии

В Москве это наступление подвергли обструкции как имитацию борьбы с террористами ИГ*, которая нужна для оправдания присутствия американских военных в Сирии.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что в результате бездействия проамериканских формирований террористы взяли под свой полный контроль двадцатикилометровую полосой вдоль восточного берега реки Евфрат между Хаджином и ас-Сусой.

В Госдуме настаивают на проведении международного расследования в связи с гибелью мирных жителей в Дейр-эз-Зоре и, если эти факты подтвердятся, привлечь к ответственности виновных.