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Авианосец ВМС США Гарри Трумен. Архивное фото

Удары коалиции привели к гибели более 60 мирных жителей в Сирии

© Фото : Ministry of defence
Новости
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Ранее США и их союзники по международной коалиции применили запрещенный международными резолюциями белый фосфор при бомбардировке города Хаджин.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Более 60 человек стали жертвами авиаударов международной коалиции во главе с США по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Освобожденный от боевиков лагерь беженцев «Ярмук» на юге Дамаска
© Sputnik / Михаил Воскресенский
США и их союзников обвинили в применении белого фосфора в Сирии

По данным агентства, бомбардировка велась по деревням ас-Суса и аль-Бубадран. Погибли 62 мирных жителя, десятки человек получили ранения.

Ранее сирийский военный источник рассказал РИА Новости об ударе коалиции по селению ас-Суса. Точное число погибших и раненых при этом называть не представлялось возможным.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре

В последнее время обстановка в Дейр-эз-Зоре накалилась. В окрестностях города Хаджин сейчас продолжается безуспешное наступление на террористов курдских вооруженных сил при поддержке с воздуха коалиции во главе с США.

Ситуация в Сирии
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Коалиция во главе с США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии

В Москве это наступление подвергли обструкции как имитацию борьбы с террористами ИГ*, которая нужна для оправдания присутствия американских военных в Сирии.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что в результате бездействия проамериканских формирований террористы взяли под свой полный контроль  двадцатикилометровую полосой вдоль восточного берега реки Евфрат между Хаджином и ас-Сусой.

В Госдуме настаивают на проведении международного расследования в связи с гибелью мирных жителей в Дейр-эз-Зоре и, если эти факты подтвердятся, привлечь к ответственности виновных.

Теги:
война в Сирии, США, Россия, Сирия


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