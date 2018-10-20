МИД России: в США фальсифицируют предлог для очередных санкций

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что, в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против России санкции, передает РИА Новости.
"США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор", — говорится в комментарии Рябкова.
Дипломат подчеркнул, что в США уже два года — с президентских выборов — распространяют наглую ложь относительно "мифической руки Москвы". Ту же карту в Вашингтоне пытаются разыграть и перед выборами в конгресс, отметил он.
"Уже не раз отмечали, что речь идет о постыдной клеветнической кампании. Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию. Для этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной "доказательной базой", — сказал Рябков.
Новые обвинения
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Sputnik / Джереми Хоган
Ранее американский Минюст предъявил обвинения по первому уголовному делу, связанному с вмешательством в предстоящие в ноябре выборы. По версии Вашингтона, 44-летняя россиянка Елена Хусяйнова замешана в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по большому количеству резонансных тем. В особенности, это касается контроля над продажей и ношением оружия и иммиграции.
Обвинение утверждает, что задачей Хусяйновой была финансовая сторона вмешательства — в частности, покупка рекламы на платформах социальных сетей, регистрация доменных имен и покупка серверов в США.
При этом, в Минюсте США подчеркнули, что у обвинения нет данных о том, какое Хусяйнова или сговор в целом оказали влияние на результат выборов.