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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.

МИД России: в США фальсифицируют предлог для очередных санкций

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что может привести "миллион примеров" открытого вмешательства США во внутренние дела других стран.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что, в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против России санкции, передает РИА Новости.

"США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор", — говорится в комментарии Рябкова.

Sergueï Lavrov
© Sputnik / Valeri Melnikov
Лавров о вмешательствах США в дела других стран: "миллион примеров"
Власти США продолжают держать в напряжении собственную и мировую общественность "российскими хакерами и блогерами", в связи с чем предъявили обвинения гражданке России в попытках воздействовать на настроения избирателей в преддверии выборов в конгресс США, считает Рябков.

Дипломат подчеркнул, что в США уже два года — с президентских выборов — распространяют наглую ложь относительно "мифической руки Москвы". Ту же карту в Вашингтоне пытаются разыграть и перед выборами в конгресс, отметил он.

"Уже не раз отмечали, что речь идет о постыдной клеветнической кампании. Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию. Для этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной "доказательной базой", — сказал Рябков.

Новые обвинения

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© Sputnik / Джереми Хоган
В США распространяют фейковое письмо Путина в поддержку конгрессмена

Ранее американский Минюст предъявил обвинения по первому уголовному делу, связанному с вмешательством в предстоящие в ноябре выборы. По версии Вашингтона, 44-летняя россиянка Елена Хусяйнова замешана в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по большому количеству резонансных тем. В особенности, это касается контроля над продажей и ношением оружия и иммиграции.

Обвинение утверждает, что задачей Хусяйновой была финансовая сторона вмешательства — в частности, покупка рекламы на платформах социальных сетей, регистрация доменных имен и покупка серверов в США.

При этом, в Минюсте США подчеркнули, что у обвинения нет данных о том, какое Хусяйнова или сговор в целом оказали влияние на результат выборов.

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РИА Новости
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Теги:
кибербезопасность, кибервойны, вмешательство в выборы, Россия, США


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