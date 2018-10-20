Динклейдж намекнул на смерть своего персонажа в "Игре престолов"

Создатели сериала косвенно подтвердили информацию, что большая часть сезона выйдет не раньше лета 2019-го года.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Актер Питер Динклейдж, играющий в "Игре престолов" Тириона Ланнистера, намекнул на гибель своего героя в восьмом сезоне сериала, передает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Даничев Джордж Мартин раскрыл истинный замысел "Игры престолов"

"Я думаю, его история получила очень хороший конец. Что бы там ни было, смерть была бы для него отличным финалом", — сказал артист в интервью изданию Vulture.

По словам Динклейджа, последний съемочный день был "красив и печален". Актер отметил, что на площадке собралось множество людей, работавших над сериалом с самого начала проекта.

"Игра престолов" получила популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Сериал снимают с 2011 года, за это время он получил 38 премий "Эмми".

Выход восьмого сезона шоу намечен на первую половину 2019 года.