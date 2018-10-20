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Одномоторный четырехместных самолет Piper PA-28-161 на автомагистрали в Калифорнии

Момент посадки самолета на автомагистраль в Калифорнии попал на видео

© AP Photo.
Новости
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Пилот-инструктор одномоторного самолета Piper PA-28-161 сел на автомагистраль, рассчитав расстояние между машинами.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Одномоторный самолета Piper PA-28-161 совершил экстренную посадку на шоссе в Калифорнии, сообщает РИА Новости.

Видео экстренной посадки одномоторного самолета Piper PA-28-161 появилось в сети. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет сел на автомагистраль, аккуратно рассчитав расстояние между машинами. При этом водители разъехались в стороны, но продолжили движение.

Как сообщают местные СМИ, на борту находились два человека — пилот-инструктор и 35-летний ученик. Когда возникли проблемы с двигателем, инструктор взял управление на себя.

После посадки самолет отбуксировали на место стоянки.

Теги:
аварийная посадка, самолет, Калифорния, США


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