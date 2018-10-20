Момент посадки самолета на автомагистраль в Калифорнии попал на видео

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Одномоторный самолета Piper PA-28-161 совершил экстренную посадку на шоссе в Калифорнии, сообщает РИА Новости.

Видео экстренной посадки одномоторного самолета Piper PA-28-161 появилось в сети. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет сел на автомагистраль, аккуратно рассчитав расстояние между машинами. При этом водители разъехались в стороны, но продолжили движение.

Как сообщают местные СМИ, на борту находились два человека — пилот-инструктор и 35-летний ученик. Когда возникли проблемы с двигателем, инструктор взял управление на себя.

После посадки самолет отбуксировали на место стоянки.