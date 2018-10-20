23:29 20 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR75.32
Поиск
Многоцелевой истребитель Су-30 пилотажной группы Соколы России

"Не промах": National Interest оценил российские истребители

© Sputnik / Aleksander Kryazhev
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Издание отмечает, что Су-35С, несомненно, обладает выдающимися характеристиками.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Модернизированные версии российских многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 обладают сравнимыми с более современным Су-35С возможностями, передает РИА Новости со ссылкой на издание National Interest.

240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан во время военного шоу Вежливые люди
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Американские СМИ об артиллерии России: "божественное" оружие
Истребители Су-27 первых поколений уступают современным самолетам в целом ряде характеристик и хуже приспособлены для уничтожения наземных целей, сказано в статье. Модернизированный вариант Су-27СМ, обладает более угрожающим вооружением, в частности, бомбами с лазерным наведением, ракетами Х-29 и Р-77, что делает его по-настоящему многофункциональным самолетом.

Результатом еще более комплексной модернизации стал истребитель Су-27СМ3. На нем установлен радар "Ирбис-Е", используемый и на Су-35С, а также новые более мощные двигатели, гарантирующие большую дальность полета. Более того, самолет оснащен дополнительными узлами подвески вооружения и усиленным планером, способным выдерживать большие нагрузки, подчеркивает автор. Оборудование кабины пилота также усовершенствовано.

Похожим образом улучшены двухместные самолеты Су-30. У них нет радара "Ирбис-Е", что потенциально сокращает их возможности по отслеживанию целей на большой дистанции, однако они оснащены двигателями с управляемым вектором тяги, что делает эти истребители еще более маневренными, пишет NI.

Репетиция воздушной части парада Победы
© Sputnik / Владимир Сергеев
Кто кого: эксперты сравнили многоцелевые истребители России и Америки

"Впрочем, менее современные российские истребители в модернизированном варианте тоже "не промах" и имеют свои преимущества", — говорится в статье.

Так, Су-27СМ3 значительно дешевле Су-35 и при этом обладает практически аналогичными возможностями для поражения целей на дальней дистанции. Су-30, в свою очередь, потенциально лучше подходят для атаки наземных целей, учитывая наличие второго члена экипажа, пишет NI.

Вместе с тем, значительную долю парка российских истребителей все еще составляют менее современные варианты этих самолетов, однако они, очевидно, в дальнейшем также будут модернизироваться или заменяться на новейшие Су-57, заключает издание.

Теги:
ВВС РФ, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Книги
    Русская классика

    Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Самые известные археологические находки мира
Сквозь слезы: как прошло открытие зала Славы в Гудауте
Сквозь слезы: как прошло открытие зала Славы в Гудауте
Теракт в Керчи
Трагедия в Керчи

Соцсети

Sputnikabkhazia