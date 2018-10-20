"Не промах": National Interest оценил российские истребители

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Модернизированные версии российских многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 обладают сравнимыми с более современным Су-35С возможностями, передает РИА Новости со ссылкой на издание National Interest.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Американские СМИ об артиллерии России: "божественное" оружие

Истребители Су-27 первых поколений уступают современным самолетам в целом ряде характеристик и хуже приспособлены для уничтожения наземных целей, сказано в статье. Модернизированный вариант Су-27СМ, обладает более угрожающим вооружением, в частности, бомбами с лазерным наведением, ракетами Х-29 и Р-77, что делает его по-настоящему многофункциональным самолетом.

Результатом еще более комплексной модернизации стал истребитель Су-27СМ3. На нем установлен радар "Ирбис-Е", используемый и на Су-35С, а также новые более мощные двигатели, гарантирующие большую дальность полета. Более того, самолет оснащен дополнительными узлами подвески вооружения и усиленным планером, способным выдерживать большие нагрузки, подчеркивает автор. Оборудование кабины пилота также усовершенствовано.

Похожим образом улучшены двухместные самолеты Су-30. У них нет радара "Ирбис-Е", что потенциально сокращает их возможности по отслеживанию целей на большой дистанции, однако они оснащены двигателями с управляемым вектором тяги, что делает эти истребители еще более маневренными, пишет NI.

© Sputnik / Владимир Сергеев Кто кого: эксперты сравнили многоцелевые истребители России и Америки

"Впрочем, менее современные российские истребители в модернизированном варианте тоже "не промах" и имеют свои преимущества", — говорится в статье.

Так, Су-27СМ3 значительно дешевле Су-35 и при этом обладает практически аналогичными возможностями для поражения целей на дальней дистанции. Су-30, в свою очередь, потенциально лучше подходят для атаки наземных целей, учитывая наличие второго члена экипажа, пишет NI.

Вместе с тем, значительную долю парка российских истребителей все еще составляют менее современные варианты этих самолетов, однако они, очевидно, в дальнейшем также будут модернизироваться или заменяться на новейшие Су-57, заключает издание.