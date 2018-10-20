Стал известен лучший аэропорт мира

Премию Business Traveller Awards вручают ежегодно с 1988 года на основании результатов читательского голосования.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Лучшим аэропортом мира по версии премии Business Traveller Awards 2018 уже тридцать первый год подряд стал Чанги в Сингапуре, передает РИА Новости со ссылкой на "Евро Пульс".

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Амстердамский аэропорт Схипхол стал первым в номинации "Лучший аэропорт в Европе", а лондонский аэропорт Хитроу признан лучшим в мире для любителей шопинга, которые хотят вернуть сумму НДС по системе tax-free.

Среди авиакомпаний выделилась British Airways. Ей досталась победа в трех номинациях: "Лучший перевозчик на короткие расстояния", "Лучшая программа для постоянных клиентов" и "Лучший лаундж" (за зал ожидания в терминале 5 аэропорта Хитроу).

В категории "Лучший лоукостер" победу одержала тоже британская компания Easyjet. Приз в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы" достался Аэрофлоту.

Премию Business Traveller Awards вручают ежегодно с 1988 года на основании результатов читательского голосования.