Украина утратила 40% всех боеприпасов из-за пожаров на складах

Потери на сгоревших складах в три раза превышают затраты на боеприпасы во время войны, уверен журналист Бутусов.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. За полтора года Украина потеряла при взрывах на военных складах примерно 40% всего арсенала боеприпасов, передает РИА Новости. © Фото : ГСЧС Украины Пожар произошел на складе боеприпасов на Украине

Украинский журналист Юрий Бутусов в своей статье для газеты "Зеркало недели" рассказал, что уничтожено более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов, начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами "Точка-У".

Бутусов отметил, что за пять лет войны в Донбассе и в ходе многочисленных учений ВСУ потратили около 70 тысяч тонн боеприпасов.

При этом Бутусов добавил, что покупка боеприпасов за рубежом взамен утраченных по рыночным ценам обойдется в сотни миллионов долларов, поэтому компенсировать такие масштабные потери в ближайшее время, по его мнению, не удастся.

Прес-служба ДСНС Украины Пожар на складе с боеприпасами под Винницей: есть пострадавшие

Инцидент на военном складе возле Ични в Черниговской области произошел 9 октября. По данным Минобороны Украины, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал считался одним из крупнейших на Украине.

В мае 2018 года произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

В сентябре 2017 года аналогичное происшествие произошло на складах в Калиновке Винницкой области, тогда ВСУ потеряли около 39 тысяч тонн боеприпасов.

В ночь на 23 марта 2017 году пожар начался на военном складе в городе Балаклея Харьковской области, было уничтожено около 100 тысяч тонн боеприпасов.