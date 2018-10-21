Украина утратила 40% всех боеприпасов из-за пожаров на складах

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. За полтора года Украина потеряла при взрывах на военных складах примерно 40% всего арсенала боеприпасов, передает РИА Новости.
Украинский журналист Юрий Бутусов в своей статье для газеты "Зеркало недели" рассказал, что уничтожено более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов, начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами "Точка-У".
Бутусов отметил, что за пять лет войны в Донбассе и в ходе многочисленных учений ВСУ потратили около 70 тысяч тонн боеприпасов.
При этом Бутусов добавил, что покупка боеприпасов за рубежом взамен утраченных по рыночным ценам обойдется в сотни миллионов долларов, поэтому компенсировать такие масштабные потери в ближайшее время, по его мнению, не удастся.
В мае 2018 года произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.
В сентябре 2017 года аналогичное происшествие произошло на складах в Калиновке Винницкой области, тогда ВСУ потеряли около 39 тысяч тонн боеприпасов.
В ночь на 23 марта 2017 году пожар начался на военном складе в городе Балаклея Харьковской области, было уничтожено около 100 тысяч тонн боеприпасов.