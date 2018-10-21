Американский самолет провел разведку у западных границ России

В последние месяцы зарубежные разведывательные самолеты и беспилотники заметно активизировались вблизи российских границ.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Стратегический самолет ВВС США RC-135U провел разведку у побережья Мурманской области, передает РИА Новости со ссылкой на данные авиационного ресурса PlaneRadar.

По данным портала, воздушное судно с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16 вылетело с авиабазы Милденхолл в Великобритании, а затем около трех часов находилось над международными водами Баренцева моря вблизи российских морских границ.

Этот же самолет-разведчик курсировал вдоль западных границ России 19 октября.

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.