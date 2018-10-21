Американский самолет провел разведку у западных границ России

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Стратегический самолет ВВС США RC-135U провел разведку у побережья Мурманской области, передает РИА Новости со ссылкой на данные авиационного ресурса PlaneRadar.
12:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 20 октября 2018 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США #Boeing RC-135U, рег. номер 64-14849,в акватории Баренцева моря, недалеко от Мурманской области🇷🇺.#RC135 #USAF pic.twitter.com/mCIYgU9kGA
По данным портала, воздушное судно с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16 вылетело с авиабазы Милденхолл в Великобритании, а затем около трех часов находилось над международными водами Баренцева моря вблизи российских морских границ.
Этот же самолет-разведчик курсировал вдоль западных границ России 19 октября.
Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.