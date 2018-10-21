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Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта

Медики, спешащие в Мавзолей Ленина, рассмешили пользователей Сети

© Sputnik / Владимир Федоренко
Новости
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Врачей скорой помощи, спешащих в Мавзолей Ленина, сфотографировали сообразительные прохожие.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Фотография с бригадой скорой помощи, которая входит в здание Мавзолея, стала поводом для многочисленных шуток и ироничных комментариев в социальных сетях на тему "пробуждения" вождя Октябрьской революции, передает РИА Новости.

"Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!" — написал @TolyaKurlaev.

"Ленин жив. А я знал, главное — вовремя похмелиться", — пошутил @mikhailjackson7.

"Ленин вчера вызывал скорую…" — заметил @Telemaster68.

"Там это, Ленин умирает. Или нового заносят", — предположил @viselnikodina.

Как позднее уточнил телеканал "360", медиков вызвали по причине плохого самочувствия одного из посетителей Мавзолея, которому врачи оказали необходимую помощь.

Теги:
скорая помощь, мавзолеи, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Россия, Москва


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