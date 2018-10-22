Российские авиакомпании могут прекратить свою работу

Минтрас России требует с 1 января 2020 года перенести на территорию России серверы и базы данных систем, которые обеспечивают авиаперевозки внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Работа российских авиакомпаний может быть прекращена из-за реализация планов Минтранса о переносе в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Ведомости".

Об этом говорится в июльском письме генерального директора авиакомпании "Сибирь" (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

Три самых крупных отечественных авиаперевозчика на данный момент сотрудничают с иностранными провайдерами, в то время как практически все остальные авиакомпании взаимодействуют с отечественной системой "Сирена-трэвел", отмечается в письме.

Объедков подчеркивает, что российские провайдеры не соответствуют требованиям, которые предъявляют авиакомпании, кроме того, "Аэрофлот" и S7 являются участниками глобальных авиационных альянсов, а российские системы пока что не способны обеспечить работу в них.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько призвал ускорить переход на использование российских автоматизированных систем бронирования билетов. Такая мера была спровоцирована тем, что в конце июня авиакомпания S7 испытала трудности с регистрацией пассажиров из-за глобального сбоя системы SITA, которая предоставляет IT-услуги авиаперевозчикам.